Nach der bisher enttäuschenden Hinrunde tankt der Hallesche FC neue Kraft im Trainingslager in der Türkei. Am Mittwoch (14.12.2022) landete der HFC-Tross wohlbehalten in Antalya, bereits am Abend stand die erste kurze Trainingseinheit auf dem Programm. "Wir hoffen auf gute Bedingungen und wollen die Grundlagen für die kommenden Wochen schaffen", blickte Cheftrainer André Meyer voraus.