Der Hallesche FC ist in die Vorbereitung auf das neue Jahr gestartet. André Meyer, der zu Wochenbeginn als Nachfolger von Florian Schnorrenberg vorgestellt wurde, versammelte die Mannschaft am Sonntag (2. Januar) zur ersten Trainingseinheit.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Partien ist der HFC mit 22 Punkten nur noch drei Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt. "Es wird wichtig, Stabilität in die sportliche Situation zu bekommen", erklärte Meyer die Herangehensweise in den nächsten Wochen. "Fakt ist, es sind zu viele Gegentore passiert. Ich gewinne aber lieber 4:3 als 1:0. Wir wollen dominant spielen. Der Gegner soll sich an uns orientieren, nicht andersherum", gab der 37 Jahre alte gebürtige Hallenser einen Vorgeschmack auf die spielerische Ausrichtung in der Zukunft: "Wir wollen selbstbewusst spielen und ein offensives Feuerwerk abfackeln. Dafür brauchen wir den Mut, um nach vorne zu verteidigen."