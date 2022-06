"Tunay Deniz ist zweifellos ein Mentalitätsspieler, der Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt", sagte Sportdirektor Ralf Minge. Er besteche durch seine Spielintelligenz und seinen Zug zum Tor. Dies habe er bereits in mehr als 200 Regionalligaspielen unter Beweis gestellt. Nun wolle er sich im besten Fußballeralter in der 3. Liga beweisen. "Wir freuen uns auf einen richtig guten Fußballer“, so Minge. Deniz absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 Spiele, traf zwölf Mal und bereitete sieben Treffer vor.