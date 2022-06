Eigengewächs Guttau hatte den Trainern mitgeteilt, dass er sich nach ambitionierten Klubs umsieht. Der 22-Jährige hatte vergangenen Saison 32 Spiele für den HFC bestritten, gehörte seit 2018 dem Profiteam an. Löhmannsröben soll laut Medienberichten in Halle auf einen längerfristigen Vertrag gehofft haben. Zulechner hatte Interesse an einem Verbleib beim HFC bekundet. Der 32-Jährige war erst in der Winterpause zum HFC gewechselt. Die Saalestädter planen die neue Saison aber ohne den Stürmer.