Nietfeld selbst kündigte kämpferisch an: "Jammern macht uns nicht gesund. Wir werden alles tun, um so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren und mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen. Bis dahin ist Geduld gefragt und eiserner Wille im Aufbautraining".

Den Auftakt ins neue Jahr am 14. Januar auswärts bei Rot-Weiss Essen wird der 28-Jährige, der im Laufe der Saison in den Sturm wechselte und dort bereits vier Treffer erzielte konnte, aber in jedem Fall verpassen. Das Gleiche gilt für Fünger, der bislang acht Partien in dieser Saison absolvierte.