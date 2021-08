Tom Zimmerschied vom Halleschen FC hat sich beim 4:4 am Freitagabend gegen den SC Verl die Schulter ausgerenkt und muss operiert werden. Das gaben die Hallenser am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sei bei einer MRT-Untersuchung eine akute Bänderverletzung diagnostiziert worden. Damit fehlt der Offensivspieler dem HFC voraussichtlich bis Jahresende 2021.