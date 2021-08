Der Schock war groß, nachdem Sören Reddemann während des Auswärtsspiels bei Türkgücü München Anfang August verletzt vom Platz musste. Am Dienstag (10. August) folgte die nächste Schrecksekunde beim Halleschen FC: Justin Eilers, der nach Achillessehnenbeschwerden in den ersten beiden Saisonpartien nur zu Kurzeinsätzen kam, blieb während der Trainingseinheit ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und musste am Knie behandelt werden.