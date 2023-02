Der Hallesche FC hat am Donnerstag (02.02.2023) die Verpflichtung von Erich Berko verkündet. Der Angreifer, der zuletzt in Israel bei Maccabi Netanya unter Vertrag stand, könnte sein Debüt im Trikot des Halleschen FC ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub Dynamo Dresden geben. Das mitteldeutsche Duell steigt am Samstag (14 Uhr live im MDR und in der SpiO-App).