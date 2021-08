Mittelfeldspieler Löder ist 21 Jahre alt und erzielte in der Saison 2021/22 schon acht Tore in sechs Regionalliga-Spielen für Halberstadt. "Ich möchte unbedingt den nächsten Schritt machen und mich eine Klasse höher behaupten. Es ehrt mich, dass der Hallesche FC mir die Möglichkeit dazu gibt", sagte Löder, der es mit seinem Treffer gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC in die Auswahl zum "Tor des Monats Juli" der ARD-Sportschau geschafft hat.