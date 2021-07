"Louis Samson stand von Beginn an weit oben auf unserer Liste. Mit seiner Zweikampfstärke und seinem Gespür für die Organisation der Hintermannschaft ist er prädestiniert für eine Führungsrolle in unserer Mannschaft", wird HFC-Sportdirektor Ralf Minge in einer Pressemitteilung zitiert. Samson sagte bei seiner Ankunft in Halle: "Ich bin froh, nun Klarheit über meine berufliche Zukunft zu haben und kann es kaum erwarten, mich so schnell wie möglich beim HFC zu integrieren. Dazu ist das Trainingslager ideal."