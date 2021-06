Sportdirektor Ralf Minge hat nach Timo Röttger den nächsten Ex-Dynamo zum Halleschen FC gelotst. Mit Angreifer Justin Eilers unterschrieb ein großer Name beim HFC. Neben dem 32-jährigen Eilers gab der Verein am Donnerstag (10.06.2021) die Verpflichtung des 22-jährigen Mittelfeldspieler Tom Zimmerschied bekannt.

Eilers kommt vom SC Verl, wo er nach langer Verletzungsmisere in der vergangenen Saison in 18 Spielen fünfmal traf. Seine große Zeit erlebte der Offensivallrounder allerdings bei Dynamo Dresden zwischen 2014 und 2016: In 81 Spielen für die Schwarz-Gelben traf er 46 Mal. Von Dresden wechselte er in die Bundesliga zu Werder Bremen, wo er wegen vieler Verletzungen aber nicht einmal zum Einsatz kam. Zwischen Juli 2019 und September 2020 war Eilers komplett ohne Verein, ehe er nach Verl wechselte.