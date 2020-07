Der Hallesche FC hat personell ein wichtiges Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Tobias Schilk bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 28-Jährige laboriert aktuell an einer schweren Hüftverletzung, die er sich im August 2019 in der Partie gegen den Chemnitzer FC (3:1) zugezogen hatte. Seitdem konnte der Rechtsverteidiger kein Spiel mehr bestreiten. "Für uns ist diese Personalie eine Herzensangelegenheit. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Jungen und wünschen ihm, dass er 2020/21 zu alter Stärke zurückfindet", sagte HFC-Präsident Jens Rauschenbach am Freitag (24. Juli) in einer Vereinsmitteilung.