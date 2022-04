Der Landespokal hat Spuren beim Halleschen FC hinterlassen. Nach der blamablen Aus im Halbfinale beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode und dem damit verpassten Traumfinale gegen den 1. FC Magdeburg, werden beim HFC nach wie vor die Wunden geleckt. Der beste Weg aus der Misere: Siege in der Liga. Mit diesem Selbstverständnis kann die Mannschaft von André Meyer aber nicht in die Partie gegen Osnabrück gehen. Zu sehr glich der bisherige Saisonverlauf einen Berg- und Talfahrt. Dennoch scheint der Verbleib in der dritthöchsten deutschen Spielklasse ziemlich sicher zu sein. Der Vorsprung auf den 17. Rang beträgt fünf Punkte, zudem hat der HFC noch ein bis zwei Spiele weniger als die Konkurrenz dahinter.

Der VfL Osnabrück hat sportlich im Jahr 2022 den einen oder anderen Dämpfer kassiert, allen voran das 0:1 beim FCK am 29. Spieltag. Inzwischen hat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning aber wieder gefangen und ließ zwei Siege, unter anderem gegen den FSV Zwickau, und ein Unentschieden folgen. Doch nicht nur sportlich war es eine Berg- und Talfahrt für den VfL, sondern vor allem im gesundheitlichen Bereich. Wie der Tabellen-Fünfte am Donnerstag (31.03.) mitteilte, hat es weitere Coronafälle innerhalb der Mannschaft gegeben. Nach Vereinangaben befinden sich aktuell 16 Personen aus dem Lizenzkader und dem Funktionsteam in Quarantäne. Unter den elf betroffenen Spielern befinden sich die beiden Torhüter Philipp Kühn und Laurenz Beckemeyer. Der VfL scheint sich nicht in der Lage zu sehen am Samstag anzutreten und soll deshalb bereits beim DFB einen Antrag auf Spielverlegung gestellt haben. Ausgang offen.