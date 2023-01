Der Offensivmann ist in Deutschland kein Unbekannter. Im letzten Sommer verließ er nach drei Jahren den FC Hansa Rostock in Richtung Slowenien, wo er bei Rudar Velenje aber nicht so recht zum Zug kam. Am 10. Januar wurde der Vertrag aufgelöst. In Deutschland spielte der 1,80 Meter große Slowene auch für Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth. Insgesamt bringt es Omladic auf knapp 100 Spiele in der 2. Bundesliga.