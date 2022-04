Landgraf (26), der seit 2017 das HFC-Trikot trägt (146 Drittligaspiele) und nach Toni Lindenhahn dienstältester Profi im Verein ist, freut sich auf drei weitere Jahre in Halle: "Ich fühle mich pudelwohl in Halle, in diesem Verein und in diesem Team und verschwendete nie einen ernsthaften Gedanken an einen Wechsel."