Fußball Dynamo-Ikone Hans-Jürgen Kreische feiert 75. Geburtstag

Dresdner Fußballidols Hans-Jürgen Kreische, der als Spieler (127 Tore in 234 DDR-Oberliga-Spielen) und Trainer für Dynamo Dresden tätig war. Er begeht am 19. Juli seinen 75.Geburtstag.

Zu seinem 70. Geburtstag hatte Hans-Jürgen Kreische 14 ausgewählte Gäste eingeladen Damals unter anderem am Tisch: Klaus Sammer und Jens Jeremies. Am Dienstag (19. Juli) wird das Dynamo-Idol 75. - diesmal wird mit seiner Frau an der Ostsee gefeiert.

Kreische ist so geblieben: Geradlinig, meinungsfreudig, ein impulsiver Charakter, der noch immer vom Fußball angetrieben wird. Er will Spieler entdecken, fördern, weiterbringen - und zwar immer noch. Seit zwei Jahren arbeitet wieder für Dynamo - als Übergangskoordinator betreut er die individuelle und sportliche Entwicklung der Perspektivspieler.

Auf die Frage, ob es heute eine Spieler gäbe, der seinem damaligen Verständnis von Fußball nahekäme, muss Kreische etwas grübeln. Michael Ballack sei ihm in einer frühen Phase seiner Karriere in gewisser Weise nahe gekommen. Von den aktuellen Profis nennt er Leon Goretzka. "Aber diese Typen, die das Spiel gestalten können und trotzdem auch ihre Tore machen, die gibt es einfach nicht oft. Diese Eigenschaften zu kombinieren setzen viel Arbeit und eine hohe Spielintelligenz voraus", meinte Kreische, der sein Jubiläum "merkwürdig"findet.

Das Talent fiel schnell auf. Auch die Statistiken seiner Arbeit auf dem Platz deuten auf außergewöhnliche Werte hin. In der DDR-Oberliga erzielte er zwischen 1965 und 1977 in 256 Spielen für einen Mittelfeldspieler außergewöhnliche 131 Tore. Gleich viermal wurde Kreische Torschützenkönig der DDR-Oberliga (1971, 1972, 1973 und 1976 ). Zwischen 1968 und 1975 bestritt er insgesamt 50 Länderspiele (22 Tore ) für die DDR. Er stand zudem in der DDR-Auswahl, die bei den Olympischen Spielen 1972 in München Bronze gewann und zwei Jahre später auch in jenem Team, das bei der einzigen WM-Teilnahme der DDR den späteren Weltmeister BRD in Hamburg durch das Tor von Jürgen Sparwasser mit 1:0 bezwang.