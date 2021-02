"Mit Philip haben wir einen gestandenen Spieler verpflichten können, der die 2. und 3. Liga bestens kennt und seine Qualitäten bereits bei mehreren Vereinen unter Beweis gestellt hat", erklärte Sportvorstand Martin Piekenhagen die Verpflichtung von Türpitz. Der 29-Jährige kann 59 Zweitliga- und 133 Drittligaspiele vorweisen. Mit dem FCM hatte Türpitz in der Saison 2017/18 den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft, dabei 17 Tore erzielt und acht aufgelegt. Das soll unter seinem damaligen Aufstiegstrainer jetzt auch in Rostock gelingen. "Ich freue mich extrem auf Hansa - einem Verein mit ganz viel Tradition. Ich möchte mich bestmöglich in die Mannschaft integrieren und meine persönliche Qualität auf den Platz bringen, um mit dem Verein größtmöglichen Erfolg zu haben", so Philip Türpitz.

Aufstiegssaison mit dem FCM: Philip Türpitz und Jens Härtel jubeln Bildrechte: imago/Jan Huebner