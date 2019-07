18 Spieler, darunter Kapitän Oliver Hüsing, Mittelfeldmann Merveille Biankadi (beide Heidenheim) und Torhüter Ioannis Gelios (Kiel) haben den Verein verlassen. Angesichts des neuerlichen Personalumbruchs dämpft Trainer Jens Härtel die Erwartungen. "Wir müssen uns weiterentwickeln, besser sein in vielen Bereichen als in der letzten Saison. Dann muss man vielleicht auch mit einem Platz leben, der vielleicht nicht reicht, um das ganz große Ziel zu erreichen", sagte der 50-Jährige. In Sachen Zukunft setzen die Hanseaten vor allem auf den Faktor Talent. Einzig namhafte Zugänge mit Erfahrungsfaktor sind in Markus Kolke (SV Wehen Wiesbaden) ein gestandener Drittliga-Keeper und in Korbinian Vollmann (SV Sandhausen) ein Offensivspieler, der einige Jahre in der 2. Bundesliga spielte.