Aufatmen in Halle: Das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am kommenden Samstag (14:00 Uhr live im TV und in der „SpiO“-App) wird stattfinden. Wie der Verein erklärte, seien die neuen Testergebnisse (Stand Mittwoch) negativ. "Folglich kann der Verein ab heute wieder in das reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Vorbehaltlich der heute noch anstehenden turnusmäßigen Testung wird der F.C. Hansa auch die Drittliga-Partie beim Halleschen FC bestreiten können", heißt es auf der Homepage des Vereins. Allerdings bleibt weiter ein Fragezeichen, sollte es nämlich doch noch weitere Positiv-Ergebnisse geben.