Hansa Rostock feierte bei der bereits als Absteiger feststehenden Spielvereinigung Unterhaching einen knappen 1:0-Sieg. Der Ex-Magdeburger Philipp Türpitz erzielte das Tor des Tages bereits in der 25. Minute.



Mit dem Sieg steht der FC Hansa vor dem Aufstieg in die zweite Liga - und könnte die mögliche Rückkehr am Pfingstsamstag mit 7.500 Fans im Ostseestadion feiern. Verein, Hansestadt und Polizei hätten ein gemeinsames Konzept für ein Spiel mit Zuschauern vorgelegt, berichtete die "Ostsee-Zeitung" (Samstagausgabe). "Ja, die Gespräche über ein Saisonfinale vor Fans laufen", sagte Innenminister Torsten Renz (CDU) der Zeitung und meinte: "Ich würde es begrüßen, wenn es uns gelingt, das umzusetzen."



Rostocks parteiloser Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagte: "Wenn Hansa aufsteigt, wird gefeiert. Wir haben nun die Wahl: Wollen wir viele kleine, diffuse Partys oder eine große mit klaren Regeln? Ich bin für die große Feier im Stadion. Die bedeutet deutlich weniger Risiko." Sowohl die Polizei als auch das Gesundheitsamt würden das genauso sehen, meinte der Politiker. Die Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Infektion liegt in Rostock bei 49,7 Infektionen pro 100.000 Einwohnern für die vergangenen sieben Tage.

Mehrere Hundert Hansa-Fans begleiteten die Rostocker nach Unterhaching - kamen aber nicht ins Stadion. Bildrechte: imago images/foto2press