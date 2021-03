Demnach begründete Hansas Vorstandsvordsitzender Robert Marien am Montag die Entscheidung, dass am selben Tag bereits die Basketballer der Rostock Seawolves in der Stadthalle vor Publikum spielen wollen. Dabei wären zwei Veranstaltungen mit Fans an einem Tag nur schwer vermittelbar. Zudem seien die Inzidenzzahlen in Rostock (56,9 Stand 29.03.2021) zuletzt gestiegen.