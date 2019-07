Nach nicht einmal 20 Minuten und Toren von Bernard Kyere (9./Eigentor), Pascal Breier (13.) und Aaron Opoku (19.) lag Hansa bereits deutlich mit 3:0 vorn. Besonders sehenswert das 3:0 des vom Hamburger SV gewechselten Opoku, der aus spitzem Winkel mit der Hacke traf.



Mitte der ersten Hälfte sah Aufsteiger Köln wie der klare Verlierer aus. Hansa war ballsicherer und genauer im Zuspiel, war in den Zweikämpfen aggressiver und hatte die besseren Chancen. Doch Köln kam zurück. Mit Moral und zwei Wechseln in der sehr unsicher wirkenden Abwehr. So sicherten ein Doppelpack des früheren Bundesliga-Kickers Albert Bunjaku (27./62.) und ein Traumtor von Kevin Holzweiler (48.) dem Aufsteiger den Zähler. Wie der Opoku-Treffer erhielt auch das Holzweiler-Tor das Prädikat "besonders sehenswert": Der Viktoria-Angreifer traf aus 16 Metern mit schöner Bogenlampe in den linken Winkel.