Geht es nach dem Willen von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, sollen so schnell wie möglich Zuschauer bei Sportveranstaltungen in Stadien oder Hallen der Hansestadt zugelassen werden. Dies könne bereits beim nächsten Drittliga-Spiel des FC Hansa Rostock gegen den Halleschen FC am 20. März der Fall sein. Das ist das Ergebnis einer Beratung der Stadt mit größeren lokalen Vereinen, sagte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Freitag (13.03.).