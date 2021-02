Härtel an der Seite von Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

"Die Verlängerung seines Vertrages ist die logische Konsequenz aus der guten Arbeit, die er in den vergangenen zwei Jahren geleistet hat. Es ist ihm gelungen, unsere Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihr eine Handschrift zu verleihen", wurde Hansas Sportvorstand in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.



Der gebürtige Rochlitzer Härtel hatte den 1. FC Magdeburg 2018 erstmals überhaupt ins Bundesliga-Unterhaus geführt und war nur wenige Monate später nach über vierjähriger Amtszeit entlassen worden. Im Januar 2019 trat er seinen Dienst an der Ostsee an.