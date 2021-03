Fußball | 3. Liga Hansa Rostock nach Sieg in München wieder Tabellenzweiter

28. Spieltag

Drittligist Hansa Rostock ist mit einem wichtigen Auswärtssieg in der Tabelle auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Der frühere Bundesligist setzte sich am 28. Spieltag bei Türkgücü München mit 3:0 (1:0) durch und schob sich mit 54 Punkten am FC Ingolstadt (53) vorbei auf den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden (55). Die beiden Konkurrenten haben allerdings ein Spiel weniger bestritten.