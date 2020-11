Fußball | 3. Liga Hansa Rostock wechselt vor HFC-Spiel in Arbeitsquarantäne

Drittligist Hansa Rostock tritt am Samstag beim Halleschen FC an (ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App). Nach drei Tagen häuslicher Quarantäne darf der Ostseeklub seit Montag (09.11.2020) in Gruppen und unter erhöhten Hygienemaßnahmen trainieren. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob Hansa ins reguläre Training zurückkehren kann.