Ohne die Führungsspieler Maro Hartmann und Kapitän Sebastian Mai muss Drittligist Dynamo Dresden die letzten vier Spiele des Jahres bestreiten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, fallen die beiden Akteure mit Knieverletzungen nicht nur für die Partie beim Halleschen FC an diesem Samstag (14.00 Uhr im Liveticker), sondern gleich mehrere Wochen aus. Bei Hartmann wurde nach intensiven Untersuchungen eine Muskelansatzverletzung des rechten Knies und ein Knochenmarködem diagnostiziert. Bei Mai wurde ein Innenbandanriss im rechten Knie festgestellt. Beide Spieler hatten sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim 0:0 im Punktspiel gegen den KFC Uerdingen zugezogen.