Dynamo Dresden kann bereits an diesem Samstag (3. Mai, 16:30 Uhr im Liveticker und Audiostream von SPORT IM OSTEN) den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld würden alle Rechenspiele obsolet werden und die Sachsen würden nach drei Jahren in der Drittklassigkeit wieder ins Bundesliga-Unterhaus zurückkehren.