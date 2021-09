Fußball HFC-Brandkatastrophe in Eindhoven jährt sich zum 50. Mal

Es ist die größte Tragödie in der Vereinsgeschichte des Halleschen FC – die Brandkatastrophe in Eindhoven. Zwölf Menschen kamen in dem Hotel ums Leben, darunter auch HFC-Nachwuchsspieler Wolfgang Hoffmann. Am 28. September jährt sich das Ereignis zum 50. Mal.