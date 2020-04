"Zwei Wochen reichen nicht aus. Man braucht Minimum drei Wochen", Ismail Atalan, Trainer von Fußball-Drittligist Hallescher FC, macht sich so seine Gedanken über einen möglichen Re-Start. Im "SpiO-"Talk am Donnerstag (16. April 2020) hofft er darauf, dass er sein Team mit genug Trainingseinheiten in den Rest der Saison schicken kann.

Dass sein neuer Verein, der Nachfolger von Torsten Ziegner absolvierte erst zwei Partien, Geisterspiele ablehnt, kann der Trainer nachvollziehen: "Ich kann verstehen, dass man das, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen will."