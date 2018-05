Vor 3.319 Zuschauern fehlten beim VfB, der am Wochenende zum Abschluss der Bundesligasaison noch einen 4:1-Sieg beim FC Bayern München gefeiert hatte, vier WM-Fahrer. Die Schwaben gingen durch Daniel Ginczek (5.) in Führung, spielten in der Folge aber nur selten guten Fußball. Zunächst glich Halle durch ein Eigentor des Stuttgarters Emiliano Insua (10.) aus, ehe Vincent Stenzel (28.) die Partie zugunsten der Hallenser drehte.

Daniel Bohl per Doppelschlag (41./63.) und Braydon Manu (47.) erzielten die weiteren Tore für den Tabellen-13. der abgelaufenen Drittliga-Saison. Caniggia Elva (73.) und Jan Ferdinand (88.) verkürzten in der Schlussphase für Stuttgart.



Am Mittwoch steht für die Schwaben ein weiterer Auftritt im Sendegebiet an. Ab 18:30 Uhr geht es dann für den VfB in Zwickau gegen den FSV.