Demnach musste der HFC für die Finanzplanung noch einen Jahresabschluss nachreichen. Das soll mittlerweile passiert sein. In der kommenden Spielzeit, die mittlerweile elfte in Serie in der 3. Liga, planen die Hallenser mit einem Etat von 7,5 Millionen, heißt es in dem Bericht. Davon sollen 3,5 Millionen Euro in die Profimannschaft und eine Million Euro in den Nachwuchsbereich fließen. Genaue Zahlen sollen auf der Mitgliederversammlung am 15. Mai verkündet werden.