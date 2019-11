Das Sportgericht des Deutschen Fußball- Bundes (DFB) wird sich am Freitag mit dem zweiten Einspruch des Halleschen FC gegen die Wertung des Spieles gegen Preußen Münster beschäftigen. Das gab der Verband am Montag bekannt. Geleitet wird die Sitzung von Stephan Oberholz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Das Sportgericht hatte den ersten Einspruch am 21. Oktober im Einzelrichterverfahren zurückgewiesen . Man habe keine Regelverstöße von Schiedsrichter Michael Bader erkennen können. Es lägen nur Tatsachenentscheidungen vor, die nicht anfechtbar seien. Dagegen hatte der HFC erneut Einspruch eingelegt.

Das Spiel zwischen Halle und Münster endete am 21. September 2:2. Schiedsrichter Bacher hatte bei einem Wechsel in der 84. Minute versehentlich Pascal Sohm vom Feld geschickt. Eigentlich sollte aber Terrence Boyd vom Feld. Als Sohm draußen war, der neue Mann Jan Washausen erst loslief und Boyd noch auf dem Platz, ließ der Schiedsrichter weiterspielen. In dem Moment fiel das 2:2.