Die Verhandlung des Halleschen FC gegen die Wertung des Heimspiels gegen Preußen Münster ist verschoben worden. Ursprünglich sollte die mündliche Anhörung beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt am kommenden Freitag (08.11.2019) stattfinden, diese ist nun für den 18. November dieses Jahres angesetzt.

Damit kommt der DFB einem Wunsch des Halleschen FC nach, der um eine Verschiebung gebeten hatte. Als Grund gab der Drittligist auf seiner Homepage an, dass "auch Spieler des HFC als Zeugen benannt werden und ihnen am Tag vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München keine mehrstündige Reise zugemutet werden soll". Damit haben die betreffenden HFC-Spieler Zeit bis zum Montag während der Landerspielpause.

Ursprünglich hatte das DFB-Sportgericht den ersten Einspruch der Hallenser am 21. Oktober im Einzelrichterverfahren zurückgewiesen. Hintergrund des Einspruchs ist das Wechselchaos beim Heimspiel gegen Preußen Münster am 21. September, das 2:2 endete. Schiedsrichter Bacher hatte bei einem Wechsel in der 84. Minute versehentlich Pascal Sohm vom Feld geschickt. Eigentlich sollte aber Terrence Boyd vom Feld. Als Sohm draußen war, der neue Mann Jan Washausen erst loslief und Boyd noch auf dem Platz, ließ der Schiedsrichter weiterspielen. In dem Moment fiel das 2:2.