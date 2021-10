Nachdem bereits Dynamo Dresden Anfang Oktober auf die Unterstützung seiner Ultras verzichten musste, hat sich auch die aktive Fanszene des Halleschen FC zu einem Boykott entschlossen. Wie die Ultras der "Saalefront" gemeinsam mit dem HFC-Fankurvenrat in einem Statement am Dienstag (12. Oktober) verkündeten, wird die Auswärtsfahrt zum VfL Osnabrück am 22. Oktober ohne deren Anwesenheit stattfinden. Als Grund für die Ablehnung wird die 2G-Regel des gastgebenden Vereins benannt, wonach nur geimpfte und genesene Fans Zutritt zum Stadion erhalten.