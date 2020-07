Fassen wir die Saison der Würzburger Kickers, die am Samstag zum Drittliga-Abschluss den Halleschen FC empfangen, noch einmal kurz zusammen: Nach dem 7. Spieltag und einer Niederlage gegen Zwickau auf einem Abstiegsplatz. Nach der Hinrunde Zwölfter - Halle war übrigens Fünfter. Dann zusammen mit Bayern München II das Team der Stunde. Und nun, trotz eines 1:5-Debakels am Mittwoch bei Viktoria Köln, auf jeden Fall in der Relegation. Bei einem Sieg oder einem Remis gegen den HFC steigen die Unterfranken auf jeden Fall auf. Bei einer Niederlage darf der FC Ingolstadt nicht bei 1860 München gewinnen. Würzburgs Coach Michael Schiele Bildrechte: imago images/Stefan Bösl

Vor dem Aufeinandertreffen mit Halle hätte es für Würzburgs Trainer Michael Schiele viele Fragen geben können. Wenn der 42-Jährige nicht selbst die Richtung vorgeben hätte. Es wurde die wohl ungewöhnlichste Drittliga-Pressekonferenz der ganzen Saison. Schiele legte eine Art Motivationssol hin - in 148 Sekunden. Hier gibt es die komplette Rede im Wortlaut:

"Männer, passt mal auf! (Sehr lange Pause.) Was wir - die ganze Mannschaft - die letzten Wochen geleistet haben, das ist schon, das ist schon phänomenal. Wir haben eine Ausgangsituation, wir stehen mit ganz vorne, wir haben eine super Platzierung, wir haben eine super Ausgangsituation, wir haben einen gewissen Vorsprung.

Die Mannschaft, die Mannschaft ist total fokussiert, das habe ich heute früh schon gespürt. Wir haben eine kurze Ansprache gemacht. Die (Spieler, Anm. d. Red.) sind bereit, die werden sich belohnen, die haben sich das erarbeitet, dass wir in dieser Ausgangssituation sind. Wer hätte das am Re-Start gedacht? Wer hätte das an Weihnachten gedacht? Und jetzt sind wir da, wo wir uns hochgearbeitet haben, und wir gehen mit voller Vorfreude in das Spiel am Samstag. Wir wissen, dass wir punkten müssen - oder auch punkten werden. Und wir werden die nötigen Punkte auch holen, dass wir da vorne auch nicht mehr wegkommen.

Das ist die Vorfreude auf so ein Spiel. Es wird ein unangenehmer Gegner, der alles reinhauen möchte, aber wir wissen, was wir können. Wir haben das in den letzten Spielen gezeigt, wir haben es gestern gezeigt. Das ist die Marschroute, mit der ich ganz, ganz, ganz klar vorneweg gehe, die die Jungs auch mitgehen, die sie selber wollen. Das ist die Message, die ich heute mitgeben möchte. Absolut geile Situation und absolute Vorfreude, jetzt sage ich es noch mal - auf Samstag.

Das ist die Message, die ich heute mitgeben möchte. Absolut geile Situation und absolute Vorfreude, jetzt sage ich es noch mal - auf Samstag. Michael Schiele (Würzburg-Trainer) Pressekonferenz der Kickers

Zudem möchte ich sagen: Das ganze Team, was drumherum ist, jeder hat sich voll eingebracht, jeder fiebert mit. Die Geschäftsstelle hat noch eine Aktion gemacht, die, die den Platz machen, die Greenkeeper, die sich um das Stadion kümmern, alle sind voll dahinter. (Klopft auf den Tisch.) Da schon mal vorneweg ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Und Männer. (Pause.) Das soll es von mir auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wir freuen uns auf Samstag, wir freuen uns, euch zu sehen - und dann schauen wir nicht mal, sondern dann machen wir mal. Dankeschön."

Quelle: Kicker.de

Michael Schiele mit Angreifer Dominic Baumann Bildrechte: imago images/foto2press