Stürmer Terrence Boyd fühlt sich beim Halleschen FC äußerst wohl, was auch mit Trainer Florian Schnorrenberg zusammenhängt. Jetzt wirbt der Goalgetter für eine Vertragsverlängerung des Coaches. Der 30-Jährige blüht unter Schnorrenberg so richtig auf, steht allein in dieser Spielzeit bereits bei zwölf Treffern und damit auf Platz zwei der Torjägerliste. "Er bringt eine ungemeine Ruhe rein, ist sehr detailversessen“, sagte Boyd der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstag). Der Vertrag von Schnorrenberg läuft am Saisonende aus.