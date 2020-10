Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht Bildrechte: imago images/Eibner

"Der MSV hat dem DFB die notwendigen Unterlagen zukommen lassen, nach denen am Spieltag nicht die erforderliche Anzahl von mehr als 13 Spielern inklusive eines Torhüters zur Verfügung steht", hieß es in einer Mitteilung des Drittligisten am Mittwoch. Laut MSV ist der Kader "aktuell aufgrund von positiv auf Corona getesteten Spielern, weiteren wegen Kontakts in Quarantäne befindlichen Akteuren sowie Verletzten entsprechend dezimiert". Bereits das für vergangenen Freitag vorgesehene Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken war kurzfristig abgesagt worden. Hatte es zunächst nur einen Corona-Fall gegeben, so sind es mittlerweile vier, das komplette Team wurde in häusliche Quarantäne geschickt. Trainer Torsten Lieberknecht kann die Mannschaft nur via Online-Training betreuen. Nach der DFB-Spielordnung Paragraph 15 wird die Partie nicht abgesagt, wenn inklusive Torwart 13 Spieler zur Verfügung stehen.