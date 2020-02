Die Niederlage im Grünwalder Stadion war die sechste in den letzten sieben Spielen und die vierte in Folge. Besonders die Defensive, lange Zeit das Prunkstück der Ziegner-Elf, zeigte sich zuletzt schwer anfällig: Allein in den letzten drei Partien kassierten die Hallenser 13 Gegentore. Vor allem aber brach die Mannschaft in München komplett auseinander, in der zweiten Halbzeit fehlte jegliches Aufbäumen. "Das 3:1 hat uns dann das Genick gebrochen. Danach hat sich jeder zurückgezogen, keiner hat mehr dran geglaubt", konstatierte Ziegner bei "Magenta Sport".