Eisele saß beim furiosen 3:0-Erfolg des Halleschen FC am Samstag gegen Dynamo Dresden als Nummer zwei noch auf der Bank. Am Sonntag fehlte der 25-Jährige beim Auslaufen. Der Ersatzkeeper hatte vergangene Woche Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person und muss als Kontaktperson ersten Grades vorsichtshalber in eine 14-tägige Quarantäne. Das berichtete die "Mitteldeutsche Zeitung" am Dienstag (27. April).

Demnach wurde Eisele bislang negativ getestet. Ob er früher aus der Quarantäne darf, sei noch offen. Seine Einsätze gegen Türkgücü München am 4. Mai und bei Waldhof Mannheim am 10. Mai stehen in jeden Fall auf der Kippe. Als Ersatz für Stammkeeper Sven Müller stünden Tim Schreiber und Tom Müller bereit. Eisele stand in dieser Saison in bislang elf Partien für den HFC zwischen den Pfosten, zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Lübeck am 26. Spieltag.