Wenige Tage nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der Hallesche FC personelle Zeichen gesetzt und die Verträge von Jonas Nietfeld (bis 2023) und Niklas Landgraf (bis 2022) für die 3. Liga verlängert. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch (14.04.2021) mit.

Der 25-jährige Linksverteidiger Landgraf geht im Sommer bereits in seine fünfte Saison in Rot-Weiß, hat seit seinem Wechsel an die Saale 2017 inzwischen 115 Punktspiele im HFC-Trikot bestritten. Kapitän Jonas Nietfeld wurde als gelernter Stürmer mit Zweitliga-Erfahrung in der schwierigen Phase gegen Ende der Saison 2019/20 zum defensiven Mittelfeldspieler "umgeschult" und hat sich auf dieser Position einen Stammplatz erarbeitet. Beim HFC absolvierte er seit seiner Verpflichtung 2019 insgesamt 67 Drittligaspiele, in denen er sechs Tore erzielte.