Trainer Florian Schnorrenberg steht trotz der sportlichen Talfahrt nicht zur Diskussion. "Wir sprechen nicht über den Trainer, sondern mit ihm. In die aktuell schwierige und sehr komplexe Situation haben wir uns alle gemeinsam manövriert, nicht ein Einzelner", wird HFC-Sportdirektor Ralf Minge in der "Bild" am Dienstag (07. Dezember) zitiert. Ein Trainerwechsel würde eher einem "abenteuerlichen Experiment" gleichkommen: "Es geht um Lösungen, um einfache Werkzeuge und Tugenden."