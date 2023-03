Der Hallesche FC muss wochenlang auf Kapitän Jonas Nietfeld verzichten. Wie der Club am Sonntag (05.03.) mitteilte, zog sich der Abwehrspieler beim 3:2-Sieg am Samstag beim SV Meppen in der Nachspielzeit einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu. Auch Teile des Innenbandes seien in Mitleidenschaft gezogen worden, das habe eine MRT-Untersuchung ergeben. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, wie lange Nietfeld ausfallen werde, sei daher ungewiss.