"Innerhalb der Gremien bestand Einigkeit darin, bei der sportlichen Führung neue Impulse setzen zu wollen. Wir haben deshalb Rico Schmitt darüber informiert, dass wir nach Ablauf seines Vertrages beim HFC andere Wege gehen werden", sagte HFC-Präsident Michael Schädlich am Mittwoch bei der Pressekonferenz. Das für Finanzen zuständige Vorstandsmitglied Jens Rauschenbach lobte den neuen Trainer: "Torsten Ziegner kennt die 3. Liga, hat dem FSV Zwickau seinen Stempel aufgedrückt und soll mit seiner begeisternden Art künftig in Halle für Aufbruchstimmung sorgen." Zur Entscheidungsfindung meinte Rauschenbach. "„Wir haben viele, viele Gespräche geführt. Entscheidend war für uns, dass wir eine Kombination von zwei erfahrenen Leuten haben – ein Sportdirektor, der auch deutschlandweit Erfahrung hat, der von einem großen Verein kommt, der die dritte Liga kennt, der auch die Voraussetzung für einen erfolgreichen Trainer, der mit diesem Kader in der neuen Saison wieder angreifen kann, schaffen kann.“

Die Saisonplanung 2018/2019 liegt bis dahin in den Händen von Heskamp. Der 52-Jährige löste seinen Vertrag als Scout beim FC Bayern München vorzeitig auf. "In den vergangenen Jahren habe ich einiges an Wissen angehäuft, das ich beim HFC künftig nicht nur weitergeben, sondern in Entscheidungen umwandeln und gestalten kann", sagte der frühere Profi des VfL Osnabrück. Heskamps Vertrag geht bis Ende Dezember 2020. Ziegner hat sich vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2020 an den HFC gebunden. Die Verträge sollen stark leistungsbezogen sein. In Sachen Co-Trainer ist der Klub noch auf der Suche.