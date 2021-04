HFC-Präsident Jens Rauschenbach. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Sportliche Erfolglosigkeit zieht häufig personelle Konsequenzen nach sich. Zumeist muss der Trainer dran glauben, aber noch nicht beim Halleschen FC. Trotz der akuten Krise hält Präsident Jens Rauschenbach an Trainer Florian Schnorrenberg. Das teilte er am Montag (5. April) auf MDR-Anfrage mit. Der HFC liegt nach nur einem Sieg in den letzten zehn Spielen drei Punkte vor der Abstiegszone. Zuletzt verlor man auf dem "Betze" 1:3 – am kommenden Freitag dürfte gegen den KFC Uerdingen für Schnorrenberg trotz leichter "Rückendeckung" vom HFC-Boss die Stunde der Wahrheit heranrücken.

Bedingungsloser Einsatz und volle Konzentration

"Vorstand, sportliche Leitung und Mannschaft haben am Sonntag und Montag die letzte Partie und die gesamte sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen gemeinsam intensiv ausgewertet. Gegen Uerdingen muss die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam nun den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen", so die eindringliche Botschaft von Jens Rauschenbach. Hierzu erwartet er "bedingungslosen Einsatz, volle Konzentration und eine konsequente Umsetzung des Spielplans".

HFC-Fans geben ihr "letztes Hemd"

Das erwarten auch die Fans, die in einer beispielhaften Aktion ihre Mannschaft unterstützen. Bereits vor der Abreise zum FCK-Spiel wurden die Brücken bis Eisleben rot-weiß "geflaggt". Und weiter geht’s. Unter dem Motto: "Unser letztes Hemd für Euch – Klassenerhalt für uns" wurde am Stadion ein Transparent angebracht, das von zahlreichen Trikots und Botschaften der Anhänger umsäumt ist. Beeindruckend auch für Präsident Rauschenbach: "Ich hoffe, dass die tollen Aktionen unserer Fans noch einmal allen im Verein deutlich machen, worum es geht: Den Verbleib in der 3. Liga und die Existenz des Vereins im Profifußball." HFC-Fanaktion: "Unser letztes Hemd für Euch – Klassenerhalt für uns". Bildrechte: IMAGO / VIADATA