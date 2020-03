"Ich habe bewusst jeden Kontakt vermieden - sowohl mit der Mannschaft, der Geschäftsstelle und meinen Vorstandskollegen als auch in meinem beruflichen und privaten Umfeld. Es besteht damit keine Infektionsgefahr beim HFC", wurde der Präsident in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert. Um alle Risiken auszuschließen, wurde seine Frau mittlerweile ebenfalls getestet - mit negativem Ergebnis.



Trotz dieser Erkankung sei der HFC "in dieser schwierigen Zeit voll handlungsfähig", betonten die Verantwortlichen. So habe Jens Rauschenbach die Vorstandssitzung am Donnerstag bereits per Videotelefonie geleitet, ebenso erfolgte die Abstimmung mit den anderen Vereinen der 3. Liga zur derzeitigen Lage per Telefonkonferenz. Ihm geht es derzeit bei nur leichten Symptomen der Krankheit gut. Der HFC-Präsident wird auch am kommenden Montag per Videotelefon an der Beratung der 3. Liga mit dem DFB zum weiteren Saisonablauf teilnehmen. "Es geht darum, gemeinsam die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um der Verantwortung des HFC für die Mannschaft, die Mitarbeiter, die Existenz des Vereins aber auch für die gesamte Gesellschaft gerecht zu werden", ergänzte Rauschenbach.