So mancher HFC-Fan wird am Samstag ungläubig mit dem Kopf geschüttelt haben. Nach 51. Minuten lagen die Sachsen-Anhalter gegen Bayern München II hoffnungslos mit 0:3 zurück - erste Erinnerungen an die höchste Drittliga-Niederlage (1:6), die man im Februar letzten Jahres ebenfalls gegen die "Kleinen Bayern" kassierte, wurden wach. Am Ende stand ein 0:4 auf der Anzeigetafel. Entsprechend schonungslos fiel die Analyse von HFC-Trainer Florian Schnorrenberg aus.