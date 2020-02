Fußball-Drittligist Hallescher FC muss vorerst auf Stammspieler Björn Jopek verzichten. Der Mittelfeldakteur, der in dieser Saison in 19 von 22 Partien auf dem Feld stand, muss am Sprunggelenk operiert werden. Nach einer Mitteilung des HFC fällt Jopek mehrere Wochen aus. Er hatte wegen dieser Verletzung schon das 3:4 gegen Viktoria Köln am vergangenen Freitag (31.01.20) verpasst. Neben Jopek fehlen Halle beim Auswärtsspiel in Chemnitz am Sonntag (14:00 Uhr) zudem Bentley Baxter Bahn, Niklas Landgraf und Patrick Göbel sowie die Langzeitverletzten Tobias Schilk, Nick Galle und Erik Henschel.