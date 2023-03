Die Suche nach einem neuen Sportdirektor beim Halleschen FC ist beendet. Wie der Verein am Freitag (17.03.) mitteilte, wird Thomas Sobotzik zum 1. April 2023 die Nachfolge von Ralf Minge antreten. Minge hatte kurz nach Jahresbeginn seinen Abschied für Ende März angekündigt, um einem "Neuanfang" beim HFC zu ermöglichen. Diesen soll nun also Sobotzik mitverantworten. Der Vertrag des 48-Jährigen gilt nach Vereinsangaben bis Dezember 2025 - sowohl in der 3. als auch in der Regionalliga.