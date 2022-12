Ob die Kritik von Präsident Jens Rauschenbach an Meyer und Sportdirektor Ralf Minge dabei besonders hilfreich war, wollte der Cheftrainer des HFC nicht kommentieren. Nur so viel: "Wir sollten uns bemühen, in den nächsten Monaten intern Fakten zu schaffen und Ruhe zu bewahren." Die Kritik von Rauschenbach an der Kaderplanung wollte Meyer aber so nicht stehen lassen. Viele Verträge waren im Sommer ausgelaufen, manche Spieler, die man gern behalten oder bekommen hätte, sprangen ab. Sicher auch aus finanziellen Gründen.